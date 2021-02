Wielkopolskie. Tragiczny wypadek w Luboniu

Podkarpackie. Ranni w zderzeniu lokomotywy z pociągiem. Ekspert dla WP: systemy nie powinny do tego dopuścić

Rannych zostało pięć osób. - Systemy sterowania ruchem nigdy nie powinny dopuścić do sytuacji, by znalazły się dwa pociągi na jednym torze. Na szczęście zdarzenie miało miejsce w obrębie stacji, jednak ktoś zawiódł. Albo człowiek: dyżurny ruchu czy też maszynista, lub system, czyli urządzenia sterowania ruchem kolejowym, które nie powinny do tego dopuścić. Wyjaśni to niezależna komisja - powiedział w rozmowie z WP Piotr Rachwalski, ekspert rynku kolejowego.