Podkarpackie. Ranni w zderzeniu lokomotywy z pociągiem. Ekspert dla WP: systemy nie powinny do tego dopuścić

Wypadek na Podkarpaciu. Ekspert dla WP: systemy nie powinny do tego dopuścić

To już kolejny przypadek w ostatnich miesiącach, gdy dwa pociągi znalazły się na tym torze. - Kolej jest bezpieczna, choć liczna zdarzeń kolejowych: wypadków i incydentów, powinna dać do myślenia zarówno służbom PKP, jak i regulatorowi, czyli Urzędowi Transportu Kolejowego - mówi Wirtualnej Polsce, ekspert rynku transportowego, były prezes Kolei Dolnośląskich.

- Systemy sterowania ruchem nigdy nie powinny dopuścić do sytuacji, by znalazły się dwa pociągi na jednym torze. Tu na tor główny, zasadniczy wyjechała z toru bocznego lokomotywa manewrowa firmy LOTOS. Na szczęście zdarzenie miało miejsce w obrębie stacji, jednak ktoś zawiódł. Albo człowiek: dyżurny ruchu czy też maszynista, lub system, czyli urządzenia sterowania ruchem kolejowym, które nie powinny do tego dopuścić. Wyjaśni to niezależna komisja - komentuj ekspert, prowadzący bloga "Komunikacja Zastępcza".