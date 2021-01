Wielkopolskie. Mężczyzna oblał się łatwopalną cieczą i podpalił

Zdarzenie miało miejsce w czwartkowy wieczór. Mężczyzna wszedł do jednego z wrzesińskich sklepów spożywczych, oblał się łatwopalną cieczą, a następnie podpalił. Po podpaleniu natychmiast uciekł z miejsca zdarzenia.

Miejscowi policjanci szybko ustalili miejsce pobytu 24-latka i zatrzymali go na kilka godzin po zdarzeniu. Mimo braku stwierdzenia oparzeń na ciele zatrzymanego, służby zdecydowały o przewiezieniu go do szpitala. Na razie nie wiadomo, dlaczego zdecydował się na taki akt.