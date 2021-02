Wielkopolska. Śledztwo ws. śmierci dziecka umorzone. Matkę dwukrotnie wypisywano ze szpitala

Wydarzenia, w sprawie których toczyło się śledztwo miały miejsce we wrześniu 2018 roku we Wrześni. Kobieta w 40 tygodniu ciąży trafiła wówczas do szpitala z podejrzeniem małowodzia. Lekarze nie stwierdzili jednak żadnych nieprawidłowości i dwukrotnie wypisali ciężarną ze szpitala. Dwa dni po drugim wypisaniu, kobieta urodziła martwe dziecko.

Wielkopolska. Biegli konsekwentni w swoich opiniach

Jak podkreśliła biegli w swoich opiniach jednoznacznie zaznaczali, że nie doszło do błędu medycznego. - Zespół biegłych konsekwentnie stał na stanowisku, że nie było tutaj błędu medycznego i powikłanie, do którego doszło w związku z porodem, było niezawinione. Prokurator skonfrontował te wszystkie opinie i podjął decyzję, że nie doszło do wyczerpania znamion przestępstwa narażenia na utratę życia lub zdrowia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci, dlatego umorzył to postępowanie - przekazała Marszałek.