Wielkie zakupy w CBA. Bilety lotnicze i 340 tysięcy amunicji

Centralne Biuro Antykorupcyjne przed końcem roku udało się na zakupy. Kupuje 180 biletów na zagranicznych trasach za 550 tysięcy złotych a także ponad 330 tysięcy sztuk amunicji za ponad 400 tysięcy.

Przetarg na zakup biletów lotniczych dla funkcjonariuszy CBA ogłoszono jeszcze w listopadzie. Pod koniec ubiegłego miesiąca nastąpiło otwarcie ofert. CBA nie ujawniło jednak jaką firmę wybrało. - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie, w okresie dwóch lat od zawarcia umowy, usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne wyjazdy służbowe kierownictwa, funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego – czytamy na stronach największej służby antykorupcyjnej w Polsce. CBA zamawia w okresie dwóch lat: ok. 150 przelotów zagranicznych na trasach europejskich i ok. 30 przelotów zagranicznych na trasach pozaeuropejskich.

Średnią cenę biletu lotniczego na trasach europejskich przyjętą do wyliczenia ceny oferty wyznaczono na 2,5 tys. zł. Na trasach pozaeuropejskich już 5 tys. zł. CBA zaplanował na zakup biletów kwotę 525 tys. zł. Jednym z oferentów, który się zgłosił do przetargu był PLL LOT, który swoje usługi wycenił na 513 tys. zł.

Z kolei postępowanie, w ramach którego CBA planuje kupić 340 tys. sztuk amunicji trwa od października. Jak informuje serwis infosecurity24.pl , to niebagatelna liczba biorąc pod uwagę, że w Biurze zatrudnionych jest około 1300 funkcjonariuszy. Biuro podzieliło przetarg na trzy części, a łączna wartość całego zamówienia to 407,5 tys. złotych.

Jeśli przetarg zostanie sfinalizowany, amunicja powinna trafić do CBA tuż przed nowym rokiem. W październikowym ogłoszeniu, jako termin zakończenia dostaw, dla wszystkich trzech części postępowania, wskazano 27 grudnia tego roku.

Przypomnijmy, że w 2019 roku budżet CBA wyniesie w 2019 roku ok. 204 mln złotych, a więc o prawie 6,5 mln złotych więcej niż w 2018 roku (ponad 197 mln złotych). W tej kwocie, ok. 4 proc. zwiększeniu ulegnie fundusz wynagrodzeń (z prawie 137 mln złotych w roku 2018, do ponad 143 mln złotych w roku 2019).