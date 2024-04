Wielkie odkrycie we Włoszech. Skarb sprzed tysięcy lat

Niezwykłe odkrycie archeologów we włoskich Pompejach. Zespół badaczy natknął się na malowidła, na których widać sceny z mitologii greckiej, a freski są zachowane w doskonałym stanie. - Przy freskach dla ludzi były to okazje do mówienia o przeszłości i mitach. Jest tu Helena i Parys, nazwany w inskrypcji imieniem Alessandro, co dawało okazję do rozmowy o miłości, ale także o większej historii, która dotyczy tej dwójki, będącej jest przyczyną, a może tylko pretekstem, wojny o Troję - mówił dyrektor Parku Archeologicznego w Pompejach ws. jednego z fresków. Znaleziska dokonano na murach majestatycznego pomieszczenia w trakcie prac na terenie parku. Według ekspertów obiekt niegdyś pełnił funkcję sali bankietowej. Głównym tematem malowideł jest heroizm oraz boskość. Na jednym z nich widać Helenę spotykającą Parysa, królewicza trojańskiego. Inny z fresków przedstawia scenę, w której grecki bóg Apollo próbuje uwieść Kasandrę, córkę króla Troi i wieszczkę. Stąd też, jak zaznaczył dyrektor parku, wszystkie freski były doskonalą okazją do dostarczania tematów dla bawiących się tam wówczas ludzi.