Wielkie odkrycie służb w kraju UE. Prześwietlili materace z ciężarówki na granicy

Kierowca ciężarówki nie przechytrzył służb na bułgarskiej granicy. Prokuratura w Chaskowie zwołała konferencję, na której poinformowała, że na przejściu granicznym Kapitan Andriejewo z Turcją zatrzymano do kontroli ciężarówkę. Kierowca podczas zwykłej rozmowy zaczął być nerwowy, co wzbudziło podejrzenie funkcjonariuszy. Podjęto decyzję, by sprawdzić, co przewozi w naczepie. Okazało się, że wiózł on materace do łózek z Iranu w kierunku innego kraju UE, ale te skrywały wielką tajemnicę. Agencja AP udostępniła materiał dowodowy bułgarskich służb, na którym można zauważyć, że w materacach odkryto narkotyki. Jak wyjaśnili bułgarscy celnicy, w materacach ukryto, aż 403 kg heroiny. Turecki kierowca ciężarówki został zatrzymany i może grozić mu nawet do 20 lat więzienia. - Kierowca ciężarówki miał jechać z Iranu przez Turcję i przez Bułgarię w kierunku innego kraju UE. Twierdził, że wiezie materace do spania. Zgodnie z metodą analizy ryzyka, ciężarówka została poddana dokładnej kontroli celnej - wyjaśnił prokurator rejonowy Iwan Stojanow.