Wielkie odkrycie na Pomorzu. Skarb sprzed tysiąca lat

Niezwykłe odkrycie w okolicach Kamienia Pomorskiego. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej poinformowało o wyjątkowym znalezisku i udostępniło jego zdjęcia. Znaleziono srebrny denar krzyżowy cesarza Ottona III. Jak twierdzi muzeum, te monety cechowała wysoka jakość srebra i precyzyjne wykonanie. Skarb sprzed tysiąca lat odkrył Damian Tomczyk, członek Stowarzyszenia im. Św. Korduli, podczas legalnych poszukiwań za pomocą wykrywacza metali. "Denar ten przypomina o znaczeniu chrześcijaństwa jako fundamentu średniowiecznych struktur władzy. Moneta Ottona III z kapliczką i krzyżem stanowi cenny zabytek, który odzwierciedla zarówno kunszt wczesnośredniowiecznego mennictwa, jak i ideologię uniwersalistyczną, która kształtowała polityczną i duchową mapę Europy" - przekazało muzeum. Moneta zawiera ciekawe detale. Na ramionach krzyża umieszczono litery ODDO co stanowi skrót od imienia Otto i napis w otoku DI GRA REX, co można rozwinąć jako Dei Gratia Rex (łac. z Bożej Łaski Król). Na rewersie znajduje się kapliczka, która mogła symbolizować Kościół, relikwiarze lub miejsca kultu, podkreślając jednocześnie bliskie powiązanie cesarza z chrześcijaństwem. W otoku widnieje napis ADELHEIT, odnoszący się do królowej Adelajdy, żony Ottona I i babci Ottona III.