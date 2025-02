Wielkie odkrycie na Mazurach. Syn rolnika znalazł skarb

Zwykły dzień w pracy przyniósł sensacje archeologiczną. Na pastwisku w okolicach Ełku odkryto naszyjnik z brązu sprzed 2,5 tys. lat. Na bezcenny skarb natrafił syn rolnika, a fotografie znaleziska udostępnił Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków. "Zabytek został odnaleziony w okolicach miejscowości Bartosze, pow. ełcki. Jest to naszyjnik otwarty, wykonany z brązowego pręta o przekroju okrągłym, zdobiony grupami podwójnych rowków na całej długości. Artefakt należy datować na V okres epoki brązu lub Hallstatt C, więc ma ponad 2,5 tys. lat. Należy go łączyć ze schyłkiem społeczności grupy mazurskiej kultury łużyckiej lub już pierwszymi przejawami działalności ugrupowań kultury kurhanów zachodniobałtyjskich" - przekazał Konserwator. W skali regionu podobne znaleziska również należą do rzadkości. Znalezisko zostało odkryte przez syna właściciela gospodarstwa podczas prac mających na celu poprawę dostępu bydła do oczka wodnego. Po przeprowadzeniu analiz metaloznawczych w Toruniu naszyjnik zostanie przekazany do jednego z muzeów w regionie, gdzie będzie mógł być podziwiany przez zwiedzających.