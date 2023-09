Wielkie mocarstwo skreśliło Putina? "Jest zainteresowane porażką Rosji"

- Chiny nie są zainteresowane zwycięstwem Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie (…) Chiny są zainteresowane współpracą z Rosją na zasadzie tylko i wyłącznie wasalnej. To jest współpraca, która oznacza, że Rosja musi być w tym układzie słabszym partnerem. Jakkolwiek Chiny nie są zainteresowane całkowitą klęską Rosji, to są zainteresowane porażką Rosji w Ukrainie, bo wówczas Rosja stanie się jeszcze bardziej uzależniona od Chin - ocenił w programie "Newsroom" WP płk Andrzej Derlatka - były szef Agencji Wywiadu oraz były ambasador RP w Korei Południowej. W jego opinii, mimo wielu porażek, władze na Kremlu wciąż uważają, że mogą wygrać wojnę w Ukrainie. - To jest jej tragedia ponieważ nic nie wskazuje na to, żeby Rosja była w stanie wygrać tę wojnę. Oczywiście wygrałaby ją, gdyby Chińczycy opowiedzieli się po stronie rosyjskiej, ale to raczej nie nastąpi - podkreślił gość Wirtualnej Polski.

