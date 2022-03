Wielkie ćwiczenia NATO w Arktyce

"Cold Response" - ćwiczenia w cieniu wojny

"Kiedy kraj sąsiadujący z NATO jest w stanie wojny, ma to oczywiście wpływ na całą europejską architekturę bezpieczeństwa" - powiedział brytyjskiemu "Financial Times" Yngve Odlo, szef norweskiego połączonego dowództwa. "Nie ma jednak zwiększonego zagrożenia dla Norwegii ani zmian w rosyjskich siłach w pobliżu naszej granicy. To długo planowane manewry, które mają wyraźnie charakter obronny" - dodaje generał.