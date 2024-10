Wielki zjazd w Moskwie. Świat przygląda się ustaleniom

"Putin powiedział, że BRICS przemawia w imieniu globalnego Południa. Jest to argument wysuwany również przez Chiny, które, podobnie jak Rosja, mają nadzieję, że BRICS będzie narzędziem do zakwestionowania porządku międzynarodowego zdominowanego przez Zachód, a w szczególności dominacji Stanów Zjednoczonych" – ocenił Stuart Patrick z amerykańskiego think tanku Carnegie Endowment for International Peace, cytowany przez Radio Swoboda.