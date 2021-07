Wielki strach przed Tuskiem w PiS? "To poważny przeciwnik"

Czy w PiS panuje "wielki strach" przed Donaldem Tuskiem? - Uczciwie mówiąc przestrzegałbym przed dwiema skrajnościami. To znaczy nie można absolutnie Tuska lekceważyć - i przestrzegam tych wszystkich którzy to robią - ale też nie można go demonizować. Uważać, że przyjedzie na białym koniu, czy przyjdzie piechotą czy przyleci samolotem z Brukseli i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki coś zmieni. Nie. To jest proces - uważa Ryszard Czarnecki, europoseł PiS. - Natomiast oczywiście byłoby wielkim błędem naszego obozu, gdyby ktoś z nas mówił, że nie mamy z kim przegrać. Tak nie można mówić. Tusk ze stanowczością zogniskował, skoncentrował, odzyskał ten elektorat, który trochę uciekł Platformie i jest to poważny przeciwnik - uważa gość programu "Newsroom" WP. Jak jednak dodaje, w PiS "nie ma strachu" przed obecnym liderem PO.