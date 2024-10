Wielki skandal ws. podkomisji? "Udowodnimy kłamstwo Macierewiczowi"

- Jeżeli pan pyta, czy udowodnimy kłamstwo Macierewiczowi? Tak, udowodnimy kłamstwo Macierewiczowi. Czy dochodziło tam do oszustw? Tak, dochodziło do oszustw. Czy dochodziło do tego, że ludzie wyciągali pieniądze w sposób, tak jak mówił Horała - czy kradli zgodnie z procedurami? Pewnie takie wypadki też się zdarzą. Czy mamy do czynienia z gigantycznym skandalem, na gigantyczną skalę? Myślę, że absolutnie tak - wyjawił Tomczyk.