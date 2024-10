"Jakby ktoś wrzucił granat". Macierewicz zostanie rozliczony

- To były puzzle. Albo nawet gorzej: to, co zastaliśmy po Macierewiczu, to widok, jakby do pokoju pełnego dokumentów ktoś wrzucił granat i jeszcze dostawił wiatraki, żeby strzępy po eksplozji były w totalnym chaosie - powiedziała "Newsweekowi" osoba, która uczestniczyła w sporządzaniu raportu MON na temat działalności podkomisji smoleńskiej, którą kierował Macierewicz. - To nie przypadek, ale metoda Macierewicza, żeby trudno było się w tym wszystkim odnaleźć - dodaje źródło gazety.