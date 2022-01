Wielki odwrót od Kościoła. Ksiądz o słowach abpa Jędraszewskiego

Młodzi Polacy w rekordowym tempie odchodzą od Kościoła. Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski uznał, że to m.in. dlatego, iż "Kościół przedstawia się jako instytucję opresyjną, która nie pozwala być sobą", a to nie jest prawdą. - To jest głos większości polskich biskupów, księży i zakonników. Z dużą częścią tych diagnoz nie zgadzam się - powiedział w programie "Newsroom" WP ks. prof. Andrzej Kobyliński z UKSW. Duchowny mówił, że w jego opinii za laicyzację młodzieży odpowiada zachodni model życia oraz utrata wiarygodności przez księży, a co za tym idzie negatywny obraz religii w oczach opinii publicznej. - Polska ma pierwsze miejsce na świecie, jeśli chodzi o tempo sekularyzacji młodych ludzi w stosunku do religijności dorosłych - stwierdził gość Agnieszki Kopacz i ocenił, że laicyzacja będzie postępować, a sytuacja w Polsce będzie podobna do tej w Irlandii.