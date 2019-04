Wielki Czwartek 2019. Prymas Polski odczytał list ofiary duchownego

- Musicie pamiętać, że krzywda odcisnęła się na mnie bardzo głęboko i wpłynęła na relację z Bogiem i z drugim człowiekiem - pisze kobieta, która w przeszłości została wykorzystana seksualnie przez duchownego. Jej list odczytał w czwartek Prymas Polski abp Wojciech Polak.

- Jak Jezus mamy iść więc do wszelkiej ludzkiej nędzy, do każdego nędzarza, ubogiego, cierpiącego, do tych, co stracili nadzieję i co się w życiu pogubili i co pytają nas jeszcze o drogę - dodał hierarcha.