Prymas Polski dla niemieckiego dziennika: w Kościele potrzebna jest nowa mentalność

Prymas Wojciech Polak w rozmowie z "Sueddeutsche Zeitung” przyznał, że polski Kościół w działaniach wobec przypadków pedofilii paraliżuje kultura dyskrecji. I zaproponował powołanie komisji, która rozwiąże spór o ks. Henryka Jankowskiego.

"Potrzebna jest nowa mentalność. W Kościele mamy do czynienia z silną, paraliżującą kulturą całkowitej dyskrecji. Trzeba dodać, że wzrastaliśmy w czasach represyjnego systemu komunistycznego, gdy Kościół utrzymywał wiele spraw w tajemnicy.

Po 2001 roku wielu biskupów nie mogło pozbyć się dawnego lęku przed ujawnieniem. Informacje o seksualnym wykorzystaniu nadchodziły bardzo późno, od 2010, 2012 roku. Co nie oznacza, że wcześniej nie było przypadków molestowania. Musimy teraz nie tylko przeprosić, lecz także wysłuchać ofiar, aby zmienić mentalność” - powiedział prymas Polski Wojciech Polak w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Sueddeutsche Zeitung”.

Wierzchołek góry lodowej

Prymas podkreślił, że w swojej diecezji apelował do wszystkich ofiar, niezależnie od tego, kiedy zostali skrzywdzeni, o zwrócenie się do niego, a tym, którzy odpowiedzieli na apel, dziękował za odwagę.

Polak przypomniał, że 382 przypadki molestowania to sprawy z lat 1990-2018, które zostały zgłoszone. "Jestem przekonany, że nie wszystkie ofiary zostały uwzględnione – to jest dla nas zadanie (na przyszłość)” – powiedział.

Kluczowa wizyta z Watykanu

Polak zapowiedział, że w połowie czerwca do Polski przyjedzie arcybiskup Charles Scicluna – odpowiedzialny za walkę z molestowaniem seksualnym zastępca przewodniczącego kongregacji do spraw wiary. To będzie kluczowy moment – podkreślił.