Wielki chaos na lotniskach. W Niemczech dramatycznie brakuje rąk do pracy

W Niemczech brakuje co najmniej 1,2 mln pracowników. Od początku wakacji kraj boryka się z różnymi problemami. Ten dotyczący lotnisk doskwiera najbardziej turystom i podrożnikom. Braki w personelu sprawiają, że codziennością na niemieckich lotniskach są nerwy, zaginione bagaże czy opóźnione lub odwołane loty. Brakuje rąk do pracy, ale rząd zapewnia, że wkrótce to się zmieni. Niemcy pilnie szukają nowych pracowników za granicą, jednak nie ma pewności czy ten plan wypali. Materiał Deutsche Welle.