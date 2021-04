Wielkanoc w pandemii koronawirusa. Dramatyczne życzenia szefa NRL

- Być może to będą ostatnie święta z takimi ogromnymi obostrzeniami. Oby były ostatnie. Święta powinny być symboliczne. Bez jakichś rodzinnych zgromadzeń, bez całowania się, dzielenia się jajkiem. Mam nadzieję, że będzie piękna wiosenna pogoda, to spędźmy święta na spacerze na świeżym powietrzu - mówił programie "Newsroom" WP prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja. Dodał, że "nie zakażenie" bliskich koronawirusem, to najlepszy prezent jaki można im dać na święta.

