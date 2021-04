Wielkanoc w cieniu koronawirusa. Ścisłe zalecenia prof. Mastalerz-Migas

Epidemia koronawirusa w Polsce sprawia, że tegoroczne święta Wielkanocne, podobnie jak te sprzed roku, odbywać się będą przy obowiązujących obostrzeniach, które w znaczący sposób wpływają na życie Polaków. Prof. Agnieszka Mastalerz-Migas w programie WP "Newsroom" radziła jak spędzić Wielkanoc, by maksymalnie ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Podkreśliła, że do świątecznego stołu powinniśmy zasiadać w jak najmniejszym gronie. - Powinniśmy te święta spędzić z domownikami i powinniśmy odpuścić sobie spotkania z dalszą rodziną - powiedziała. Prof. Mastalerz-Migas odradziła również spacery w zatłoczonych miejscach. - Unikajmy przebywania w tłumie. Jeśli już gdzieś się wybieramy, to dystans społeczny i maseczki - zaznaczyła. Przypomniała również, że niezwykle ważne jest pamiętanie o odpowiedniej dezynfekcji i niedotykaniu twarzy dłońmi.

