Wideo Najnowsze wielkanoc + 2 koronawirusflisiak oprac. Ewa Walas Dzisiaj, 09-04-2021 07:29 Wielkanoc pogrąży służbę zdrowia? Prof. Flisiak przypomniał Boże Narodzenie Tegoroczne Święta Wielkanocne minęły w cieniu pandemii i trzeciej fali zakażeń koronawirusem w Polsce. Rząd wprowadził nowe limity wiernych w kościołach, ale nieco mniej restrykcyjne niż w ubiegłym roku. O to, czy możemy spodziewać się teraz gwałtownego wzrostu zakażeń, zapytaliśmy w programie "Newsroom" WP prof. Roberta Flisiaka, prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. – Jeśli spojrzymy choćby przez pryzmat Bożego Narodzenia to pamiętamy, że nie nastąpił jakiś szalony wzrost. Wręcz przeciwnie, obserwowaliśmy spadek, który był kontynuowany. (…) Co więcej, mamy teraz większy odsetek osób uodpornionych w sposób, niestety, naturalny i sporą liczbę osób zaszczepionych – przyznał profesor. Rozwiń Mówi pan, że ten balonik można pom … Rozwiń Transkrypcja: Mówi pan, że ten balonik można pompować do pewnego momentu, później on pęknie, ale czy ten balonik pęknie na przykład w efekcie wyjazdów świątecznych? No dziś jeszcze o nich nie możemy mówić, bo jest za wcześnie. Ale za kilka dni może się okazać, że będzie coraz więcej pacjentów. Możemy tylko mieć nadzieję, że tak nie będzie, jak pan mówi. Tak że liczę na to, że te święta nie wpłynęły. Co pan profesor by prognozował, patrząc na to, co się dzieje? Jeżeli spojrzę przez pryzmat chociażby świąt Bożego Narodzenia, to pamiętamy, że nie nastąpił jakiś szalony wzrost, wprost przeciwnie, wtedy obserwowaliśmy spadek, który był kontynuowany po świętach. Ale panie profesorze, pozwolę się wtrącić, no bo też pamiętamy trochę inną atmosferę, bo było to zastanawianie się, ilu gości może być, czy tego gospodarstwa domowego, czy z drugiego. To liczenie, pytania czy policja nie będzie pukać. Teraz też były takie wątpliwości, a na dodatek w tej chwili mamy już większy odsetek osób w porównaniu z świętami Bożego Narodzenia. Jeżeli już patrzymy na wyższość świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia, to w tej chwili mieliśmy już dużą część populacji uodpornionej w sposób naturalny niestety, no i sporą już grupę osób zaszczepionych. W związku z tym ta wyższość świąt wielkanocnych tutaj do mnie przemawia.