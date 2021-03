Wielkanoc i nowe obostrzenia. Jest apel abp. Gądeckiego

- Nikt nie chciałby zamknięcia kościołów, ani ograniczonego dostępu do nich. Jest to rzecz niezwykle ważna dla dobra duchowego każdego z nas. Musimy jednak wspólnie podjąć wysiłek, aby do tego nie doszło - oświadczył w piątek Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak podczas brefingu prasowego.