Stanisław Karczewski komentuje nowe obostrzenia. "Ja do kościoła nie chodzę"

Stanisław Karczewski był gościem programu "Jeden na Jeden" na antenie TVN24. Były marszałek Senatu odniósł się do wczorajszej konferencji prasowej, na której premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali, że w całej Polsce od soboty zaczną obowiązywać nowe obostrzenia.

Sentaor odniósł się do słów premiera, który zaatakował opozycję, twierdząc, że ta przeszkadza rządowi w walce z pandemią. Karczewski stwierdził, że oczekiwałby od polityków opozycji pokory i szacunku wobec walczących o życie Polaków medyków. Pytany, czy rząd również powinien wykazać się większą pokorą przyznał, że faktycznie rządzącym zdarzały się błędne decyzje w starciu z koronawirusem. - Na pewno nie wszystkie rozwiązania były trafione, na pewno popełniliśmy błędy - mówił. - Rozpoczęcie roku szkolnego wysłanie dzieci do szkół gremialnie było błędem i teraz to wiemy - dodał.