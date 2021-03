Wielkanoc 2021. Specjalny list biskupów. Piszą o kontrowersjach i krytyce

Biskupi w liście skierowanym do kapłanów na Wielki Czwartek przekazali, że duchowni stanęli przed wieloma wyzwaniami. Chodzi m.in. o ochronę wiernych, a także "poszukiwanie nowych form duszpasterskich".

Wielkanoc 2021. List biskupów na Wielki Czwartek

Wielkanoc 2021. Biskupi o pandemicznej rzeczywistości

W liście na Wielki Czwartek biskupi odnieśli się do pandemicznej rzeczywistości. Duchowni przekazali, że kapłani w związku z tym stoją przed nowymi i niełatwymi wyzwaniami.

"Wielu z nas ciągle staje przed pytaniem o to, w jaki sposób zaprosić ludzi do Kościoła. W jaki sposób ukazać im piękno Chrystusa? Tego typu rozterki niejednokrotnie stanowią swoistą pułapkę duchową i sprawiają, że nawet jeśli mamy dobre i szlachetne intencje, zaczynamy iść drogą obcą temu, co ewangeliczne i eklezjalne" - czytamy słowa listu.