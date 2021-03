Wielkanoc 2021. Śniadanie dla samotnych

- Wielkanoc to czas, który zawsze chcemy spędzić w gronie rodziny, przyjaciół i najbliższych osób. Wspólne śniadanie to okazja do dzielenia się radością. Bardzo ważne jest, abyśmy pamiętali także o osobach samotnych, które z różnych przyczyn nie mają z kim się tą radością dzielić. Dlatego po raz kolejny przyjęliśmy zaproszenie Fundacji Wolne Miejsce do wspólnego organizowania Śniadania Wielkanocnego dla samotnych. To kolejne święta, które ze względu na pandemię koronawirusa, będziemy obchodzili inaczej niż zwykle. Podobnie, jak podczas Bożego Narodzenia i ubiegłorocznej Wielkanocy, osoby samotne mogą liczyć na posiłek "z dostawą do domu" – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.