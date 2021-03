Wielkanoc 2021. Jakie obostrzenia nas czekają?

Wielkanoc 2021. Kiedy będą tegoroczne święta?

Wielkanoc 2021. Obostrzenia na święta?

Zeszłoroczne święta wielkanocne były wyjątkowe ze względu na pandemię koronawirusa i wprowadzony reżim sanitarny. Tegoroczne święta mogą być podobne do tamtych, może mieć to związek z trzecią falą epidemii koronawirusa, której szczyt eksperci prognozują na przełom marca i kwietnia.

- Święta wielkanocne będą takie jak rok temu - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski . Oznaczać to może, że spędzimy je tylko z najbliższą rodziną - z ograniczeniami kontaktu i spotkaniami z dalszymi krewnymi przez internet.

Jaka będzie Wielkanoc? Prof. Simon odpowiedział. Wybuchł głośny śmiech

- Jest coś optymistycznego w tym, że być może to będą święta, po których będziemy podejmowali bardziej odważne decyzje luzujące, jeśli będziemy widzieli, że ten szczyt pandemii mamy za sobą - zaznaczył szef resortu zdrowia.

Wielkanoc 2021 i Wielki Tydzień

Triduum Paschalne rozpocznie się w Wielki Czwartek 1 kwietnia, czyli dnia upamiętniającego ustanowienie dwóch sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. Wielki Piątek, to dzień upamiętniający śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, wypada w tym roku 2 kwietnia. Wielka Sobota, to dzień, w którym święci się pokarmy, przypada ona 3 kwietnia. Wielkanoc wypada w niedzielę 4 kwietnia a drugi dzień świąt to Wielki Poniedziałek, zwany też lanym poniedziałkiem.