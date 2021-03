Wielkanoc 2021. Cezary Tomczyk o słowach abp. Wojciecha Polaka

- Godzina policyjna nie może być wprowadzona bez żadnych zmian ustawowych. Rząd nie chce tego zrobić, bez wprowadzenia stanu klęski żywiołowej to po prostu nie jest możliwe. Jeśli rząd będzie chciał wprowadzić stan klęski, będziemy się do tego odnosić. Ja nie słyszałem do tej pory takiej zapowiedzi - mówił szef klubu KO Cezary Tomczyk w programie "Tłit". Odniósł się również do słów abp. Wojciecha Polaka, który w rozmowie z Wirtualną Polską stwierdził, że "kościołów zamykać nie trzeba, trzeba natomiast bezwzględnie przestrzegać obostrzeń". Co na to Tomczyk? - Zgadzam się z prymasem Polakiem w takim sensie, że obostrzenia muszą dotyczyć wszystkich tak samo. Jeżeli wprowadza się jasny nakaz, że w kościołach może być 40-50 osób, to księża muszą tego przestrzegać - stwierdził. - Niestety są też inne przypadki, jak pana bp. Deca, który uważa, że kościoły muszą być w 100 proc. otwarte. To skandaliczna wypowiedź - dodał Tomczyk.

Rozwiń