Wielkanoc 2020. Rzecznik Episkopatu: obchodźmy te święta wewnętrznie

księdza To w takim razie w tym szczególnym czasie Jakie życzenia dla użytkowników czytelników i widzów Wirtualnej Polski ksiądz by złożył bo to szczególny czas i szczególnych rzeczach chyba wymaga wszystkim czytelnikom Wirtualnej Polski wszystkim odbiorcą życzę nadziei nadziei i jeszcze raz nadziei Polacy w trudnych momentach jednoczyć potrafili być razem i dlatego rzucił tej jedności żebyśmy razem poszli ten czas i życzę również dlatego że mówimy o takich media które Polacy czytają często żebyśmy dzielili przeżyciami również w mediach społecznościowych bo przez to innym nie straszny innym jest lepiej i to jest również nasza misja na ten czas i też życzę żebyśmy w tym czasie Byli ze sobą i żebyśmy razem stworzyli wirtualny stół wielkanocny jeśli nie możemy do kogoś pojechać to żebyśmy zrobili zdjęcie domowników tu gdzie jesteśmy czy nagrali krótkie życzenia nie wysłali tego i w ten sposób jesteśmy razem chociaż nie fizycznie to