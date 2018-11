Wielka Ukraina. Lublin wspiera i bagatelizuje kontrowersyjny występ

W sobotę w Lublinie zorganizowano występ ukraińskiego muzyka Ołeha Skrypki. Jest on współautorem "nowej wersji" hymnu zbrodniczej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, odpowiedzialnej m.in. za ludobójstwo na Wołyniu. "Miasto Lublin nie ingeruje w program poszczególnych wydarzeń" – komentuje Katarzyna Duma z lubelskiego Ratusza.

Ołeh Skrypka twórcą "nowego" hymnu ukraińskich nacjonalistów

W sobotę w ramach Festiwalu Ukraina w Centrum Lublina, zaplanowano koncert i wieczór autorski Ołeha Skrypki. Jest on słynnym ukraiński muzykiem, wokalistą, kompozytorem i liderem zespołu "Wopli Widoplasowa" – piszą organizatorzy.

Ołeh Skrypka, jest również pomysłodawcą i głównym twórcą pieśni "Marsz Nowej Armii" (org. pis. Марш Нової Армії), czyli "nowej wersji" utworu "Zrodyłyś my wełykoji hodyny" – hymnu zbrodniczej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), odpowiedzialnej za ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. "Sami twórcy przyznawali zresztą, że to nowa wersja hymnu OUN" – jako pierwszy poinformował o tym portal kresy.pl .

"Jedyny ukraiński jest kraj. Jeden na wieki od Sanu po Kaukaz"

Ołeh Skrypka wraz z pozostałymi artystami śpiewa "Jedyny ukraiński jest kraj. Jeden na wieki, od Sanu po Kaukaz". Co najistotniejsze, rzeka San o której mowa w "nowym" hymnie ukraińskich nacjonalistów, jest położona w południowo-wschodniej części Polski.

Rok temu, zaprezentowano oficjalny klip wideo hymnu "Marszu Nowej Armii", na którym widnieją symbole ukraińskiego nacjonalizmu. Na koszulce jednego z wykonawców widnieje czerwony tryzub na czarnym tle – są to barwy banderowskie, kojarzone jednoznacznie z nacjonalistami z organizacji OUN-UPA. Przestępstwo polegającego na publicznym propagowaniu innego totalitarnego ustroju w Polsce jest karane - wyjaśniał Wirtualnej Polsce podkom. Damian Brzyski z policji w Przemyślu. Grozi za to kara do dwóch lat więzienia.