Wielka Światowa Nowenna Pompejańska. Wspólna modlitwa 100 tysięcy wiernych potrwa 54 dni

Nowenna Pompejańska

Ks. Teodor Sawielewicz, który zainicjował modlitwę - Wielką Światową Nowennę Pompejańską - chciałby, by pomogła ona w nawróceniu grzeszników. O jednej rzeczy modlący się muszą jednak przede wszystkim pamiętać. Jak zaznacza kapłan , "grzesznikiem, który najbardziej potrzebuje nawrócenia, jesteś Ty sam i to Twoje nawrócenie najowocniej wpłynie na losy świata".

Nowenna Pompejańska - inwestycja w zbawienie

"Inwestujemy różnie. Inwestujemy swój czas, siły, środki finansowe. W życiu wszystkiego mieć nie można, więc siłą rzeczy w jedne rzeczy inwestujemy, z innych rezygnujemy. Czy zainwestowałeś w swoje nawrócenie, czy dbasz o to, by mieć co dawać innym?Jeśli inwestujesz dużo sił i czasu w swoją firmę lub pracę, by one przyniosły zyski, czy nie warto zarazem inwestować czas i siły w modlitwę za grzeszników, spośród których Ty jesteś pierwszy? Czy chcesz podjąć niemały wysiłek modlitwy o rozpalenie Duchem Świętym grzeszników, spośród których jesteś pierwszy, by ten grzesznik zapalał swoją wiarą, modlitwą i gorliwością innych?” - od takich słów zaczyna się opis wydarzenia na Facebooku, które rozpoczyna się 13 maja.