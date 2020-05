13 maja 1981. Zamach na Jana Pawła II. Papież mógł zginąć w Święto Matki Boskiej Fatimskiej

13 maja 1981 roku o 17:19 Mehmet Ali Agca strzelił do Jana Pawła II. Wszyscy zamarli w przerażeniu, myśląc, że papież nie żyje

13 maja 1981. Zamach na Jana Pawła II. Kim był Ali Agca?

Zaraz po zamachu szybko odnaleziono sprawcę. Do Jana Pawła II strzelał Mehmet Ali Agca, młody, 23-letni Turek. Historycy z Instytutu Pamięci Narodowej są zdania, że zamachowiec został do tego przymuszony przez bułgarskie służby komunistyczne. Chociaż naukowcy do dziś nie znają szczegółów, to jednak podejrzewają o zorganizowanie zamachu na papieża ówczesne władze Związku Radzieckiego.