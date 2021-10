Wielka reforma. Wiceminister o szczegółach. Uderzył w sędziów

Jakie zmiany zostaną wprowadzone jeśli chodzi o strukturę sądów? Czego mogą dotyczyć zmiany w Sądzie Najwyższym i KRS? - o to, pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister sprawiedliwości Michał Woś (Solidarna Polska). - Częściowo informacje o głównym założeniu, czyli o spłaszczeniu struktury, potwierdził w wywiadzie radiowym pan prezes Jarosław Kaczyński. O tym spłaszczaniu struktury mówimy nie tylko my, i mamy gotowe projekty od 2017 roku, ale o tym mówiło wiele środowisk jeszcze przed 2015 r., m.in. środowisko Iustitii - tych rozpolitykowanych sędziów, którzy występują na różnych wiecach opozycji - komentował. Pytany, kiedy pojawi się pierwszy projekt ustawy, odparł, że "gdyby zależało to od Ministerstwa Sprawiedliwości, to jeszcze dziś". - Ale o tym decyduje szersze gremium, bo jest to jedna z ważniejszych reform, które są do przeprowadzenia w tej kadencji. Nie jest tak, że samodzielnym dysponentem tej reformy jest Ministerstwo Sprawiedliwości - wyjaśnił Woś.