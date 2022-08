Wielka Brytania wzmocni pozycję Ukrainy na Morzu Czarnym

Przełom ws. tranzytu ukraińskiego zboża

Jak twierdzi rzecznik tureckiego prezydenta Ibrahim Kalin, Ankara jest gotowa na rozpoczęcie transportu ukraińskiego zboża. Co więcej, jeszcze w tym tygodniu okręty z surowcem mają dotrzeć do Stambułu. Jest to efekt porozumienia, które delegacje Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ podpisały 22 lipca.