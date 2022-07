Zełenski: Rosja nie ma szans, by wygrać w tej wojnie [RELACJA NA ŻYWO]

Niedziela to 158. dzień wojny. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że rosyjska armia próbuje wzmocnić pozycje na okupowanych terytoriach na południu Ukrainy i intensyfikuje swoją aktywność na tych kierunkach. Część sił ze wschodu przerzucana jest na południe: do obwodu chersońskiego i zaporoskiego. - Ale to im tam nie pomoże. Żaden z rosyjskich ataków nie pozostaje bez odpowiedzi - stwierdził. - Rosja nie ma szans, by wygrać w tej wojnie - ocenił Zełenski. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.