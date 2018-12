Wielka Brytania przygotowuje się do Brexitu jak do wojny. Rozwód z UE będzie bolesny

Żołnierze w gotowości i miejsce na specjalne transporty leków. Brytyjski rząd nie przygotowuje się jednak do wojny tylko na Brexit bez porozumienia z UE. Robi się groźnie, bo już za 100 dni Londyn rozstanie się z Brukselą.

Rząd w Londynie rozpoczął intensywne przygotowania na wypadek, gdyby premier Theresie May nie udało się przekonać parlamentu do poparcia porozumienia brexitowego wynegocjowanego z Unią Europejską. Podejmowane działania przypominają planowanie do stawienia czoła katastrofie naturalnej, a nie zmianie politycznej.