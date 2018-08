Wielka Brytania. Obrzucili niepełnosprawną jajkami i mąką. I pozowali do zdjęcia

Czterech nastolatków z Wielkiej Brytanii w okrutny sposób zabawiło się kosztem niepełnosprawnej kobiety. Najpierw obrzucili ją jajkami, po czym obsypali mąką. Swój "wyczyn" uwiecznili, a zdjęcie opublikowali w internecie.

Dwóch 17- i dwóch 15-latków zostało aresztowanych w związku z incydentem, ale zostali już wypuszczeni za kaucją. Policja nie ujawnia ich danych, ale zrobił to jeden z internautów. "Zasługujecie na ścięcie głów. Umieszczę wasze zdjęcia i opublikuję nazwiska, tak by wszyscy wiedzieli, kim jesteście i przegonili was z miasta" - napisał.