Wielka Brytania. Chwile grozy na stacji paliw. Mężczyzna rzucił się z nożem na samochód

Wielka Brytania. W rozwożeniu paliwa ma pomóc wojsko

We wtorek stacja BBC podała, że w rozwożeniu paliwa do stacji benzynowych w Wielkiej Brytanii będzie pomagać do 150 wojskowych kierowców cystern. Początkowo do pracy ma zostać wysłanych 75 kierowców, kolejnych 75 ma czekać w gotowości, gdy zajdzie taka konieczność.