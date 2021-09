Brytyjczycy zaskoczeni skutkami brexitu. Boris Johnson i "Operation Escalin"

"Operation "Escalin" na kryzys po brexicie? Ma wady

Przewiduje ona powołanie setek żołnierzy do obsługi wojskowych ciężarówek z cysternami, ale ma też wadę. Na jej wdrożenie potrzeba co najmniej trzech tygodniach, co wynikać ma przede wszystkim z konieczności zachowania trybu powołania rezerwistów. Nie jest więc oczywiste, że w poniedziałek "Operaton Escalin" zostanie wybrana jako główny sposób na przeciwdziałanie kryzysowi paliwowemu na Wyspach.