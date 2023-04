Wielka Brytania. Aresztowania po proteście klimatycznym podczas mistrzostw świata w snookerze

Przedstawiciele organizacji Just Stop Oil wyjaśnili we wpisie na Twitterze, że żądają od rządu natychmiastowego wstrzymania wszystkich nowych brytyjskich projektów związanych z paliwami kopalnymi. Wezwali też brytyjskie instytucje sportowe do włączenia się w cywilny opór przeciwko "ludobójczej polityce rządu".