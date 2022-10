Wielka bitwa o panowanie na Kremlu. Dwa nazwiska w grze

To rola Prigożyna wzrosła w ostatnim czasie. - Posiada swoje zasoby medialne, które robią z niego "męża stanu" i osobę, która poprzez swoje radykalne podejście do wojny może odmienić sytuację na froncie. Ale to obraz budowany przez aparat propagandowy. W rosyjskiej polityce nadal nie postrzega się go jako następcę Putina. Prigożyn widzi, że to jeszcze nie jest ten moment, by pójść na całość. Posiada wpływ na środowisko Putina, ale nie można mówić, by był zagrożeniem dla samego Putina. Będzie za wszelką cenę wzmacniał swoją pozycję, ale na razie trudno dostrzec w nim przyszłego lidera - mówi Michał Marek.