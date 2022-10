Tak upada mit Putina. "To było kluczowe"

Władimir Putin w brutalny sposób próbuje zemścić się za zniszczenia Krymskiego Mostu. Na Ukrainę spadły w poniedziałek dziesiątki bomb, zabijając kilkanaście osób. Jak wskazuje prof. Agnieszka Legucka z PISM, dyktator próbuje w ten sposób wzmocnić swoją pozycję - zarówno w kraju, jak i zagranicą. W programie "Newsroom" Wirtualnej Polski ekspertka podkreślała jednak, że takie działanie i tak nie zamaże jasnego już spadku poparcia wśród samych Rosjan. - Już się to dzieje. Nawet w rządowych badaniach widać tąpnięcie jego poparcia. Zadano pytanie, "czy obawiasz się czegoś w ostatnim czasie?", i tutaj wystrzeliły odpowiedzi, że obawiają się bardzo po 21 września. I to, co niepokoi Rosjan, to oczywiście częściowa mobilizacja. 47 proc. Rosjan tak powiedziała. To była decyzja kluczowa, Putin uderzył we własny elektorat - mówiła prof. Legucka.