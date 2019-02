Wielka Bieda, która się zbuntowała. Bo wcale biedą nie jest

Sąsiedzi drwili, że są z Wielkiej Biedy. Oni mieli tego dość, bo biedą byli tylko z nazwy. Przecież u nich tyle grzybów rośnie i pełno gospodarstw stoi. Wzięli więc sprawy swoje ręce. I od lat już nie są biedą.



Nikt by o tej wsi nie wiedział, gdyby nie tabliczka na wjeździe. Domy rozrzucone są po lesie, a prowadzą do nich wyboiste ścieżki. Tylko środek przecina szosa. Nawet sklepu nie ma.

Ku ich uciesze mieszkał tam pan Głodny, więc zaczęły krążyć anegdoty. Choćby o tym, jak milicja wezwała go na komisariat.

Polak w domu Niemca

Jednak Wielka Bieda nie była Wielką Biedą od zawsze. Najstarsi pamiętają czasy, gdy wieś płonęła. Zniszczony był co drugi dom, a Niemcy pakowali dorobek swojego życia. Na ich miejsce wprowadzali się Polacy. Jeszcze wtedy był to Marienbusch.

- Żadnych pretensji do siebie nie mieliśmy - opowiada ich syn.

Umówili się, że oni zajmą jedną połowę domu, a Niemcy zostaną w drugiej. Tak poczekają na transport do kraju. Łzy popłynęły im, gdy już wyjeżdżali.

Nazwa tak dla śmiechu

- Zrobili to dla śmiechu - mówi dalej syn. - Nikt ich tam nie kontrolował.

Bo urzędnicy ponoć myśleli, że skoro jest Głodny, to powinien mieszkać w Wielkiej Biedzie. Stare tablice więc wykopali, a wsadzili nowe. I tak zaczęła się Wielka Bieda.

Choć mówi się też o tym, jak ówczesnego wójta milicjanci przyłapali na szabrownictwie. Zamknęli go, ukarali, a on swoim sąsiadom chciał się wyżalić.

- A to wielka bieda! - krzyknął.

Korzyści z Wielkiej Biedy

Zaś pewne jest to, że tabliczki wkopano tuż po wojnie. A wypisana na nich nazwa zwykle była dla mieszkańców przekleństwem. Ale przynajmniej raz okazała się zbawieniem.

- Jak byłem w wojsku, to dowódca dał mi cztery dni urlopu. Za to, że byłem z Wielkiej Biedy - chwali się syn państwa Głodnych.

Raz w lokalnej gazecie pojawił się artykuł, gdzie opisywali wieś. I pisali też o Głodnym, który był tu najbogatszym rolnikiem. Dowódca zawołał go wtedy do siebie.

- Ty jesteś z Wielkiej Biedy? - zapytał. - Tak. - Co ty tu jeszcze robisz?! - grzmiał. - Cztery dni urlopu i jedziesz ojcu pomagać! Przy robotach rolnych.

Przykro mieszkać w Wielkiej Biedzie

Jednak z biegiem lat mieszkańcy narzekali coraz bardziej. Męczyło ich to, że muszą mieszkać w miejscu, które właśnie tak się nazywa. Mieli dość drwin.

Mówili, że jaka to Wielka Bieda, skoro mają takie bogactwa. Lasy pełne grzybów, gospodarstwa wszędzie. Dlatego jeden z nich wpadł na pomysł, żeby nazwali się Grzybowo.

- Nazwa jest przyczynkiem drwin ze strony mieszkańców innych miejscowości... - pisali mieszkańcy w petycji. - Wszyscy rolnicy pragną, by zmienić ją za wszelką cenę...

I choć z Grzybowem się nie udało, to na starych mapach odnaleziono nazwę Średnica. Władze udało się przekonać. Wtedy Wielka Bieda stała się historią, a mieszkańcy odetchnęli z ulgą.

U nas same sukcesy

Choć na tabliczce biedy już nie ma, to po latach wciąż gdzieniegdzie ją widać. Na podwórkach stoją zardzewiałe maszyny rolnicze. Z niektórych domów sypie się tynk, odpadają czerwone cegły. Ale za to inne lśnią nowością, wystają zza wysokich płotów.

- Ściągnęłam do wsi półtora miliona złotych - chwali się sołtys . - To nie są małe pieniądze, tylko ogromny sukces, jak na tak maleńką wioskę.

Za te pieniądze powstała droga. Wąska, ale równa, asfaltowa. Odbywają się festyny. Co prawda tylko raz w roku, bo jednak środki są, jakie są. Nie na wszystko starczy. No ale jest jeszcze nowy plac zabaw i wyremontowana świetlica.

Będzie wisieć, aż spadnie

- Kurierzy jak przyjeżdżają, to sobie zdjęcia robią! - krzyczy kobieta zza bramy.

Bo młodzi już nawet nie pamiętają, o co walczyli starsi mieszkańcy. Znają Wielką Biedę tylko z opowieści.

- Ale wie pan, to tak jest. Ludzie to się lubią naśmiewać z innych. Ale jak z nich się śmieją, to już nie - mówi dalej kobieta. - U mnie Wielka Bieda będzie wisieć, aż spadnie.