Wielka awaria na Śląsku. Ulice zamieniły się w rzeki

Ogrom wody na Śląsku

Działające na obszarze 4,3 tys. km kw. i należące w większości do samorządu woj. śląskiego Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów jest największą w Polsce firmą wodociągową. Jak sygnalizował podczas ostatniej grudniowej nadzwyczajnej sesji Sejmiku Woj. Śląskiego prezes firmy Henryk Drob, obecnie dostarcza ona wodę do ok. 65 proc. mieszkańców woj. śląskiego.