"Wiedźma biebrzańska" o sytuacji w Biebrzańskim Parku Narodowym. "Tracimy niewyobrażalne połacie"

nie jest tak źle Aczkolwiek jest wiatr i tak naprawdę za jeśli są takie warunki pogodowe jak jak tej chwili będą się pogarszać czyli wiatr będzie się wzmagał to każdej chwili może być tak jak było tak to co Widzicie To jest właśnie Grzędy najcenniejsza część Wyszyńskiego Parku Narodowego tracimy że tak powiem połacie Biebrzańskiego Parku Narodowego praktycznie środek basenu siatkowy basen o co powiedzmy linii do Dolistowo na trasa na Augustów w kierunku tutaj do Goniądz za to wszystko to w środku przestało jakby być w tym czym była jakie to są straty bo myśleliśmy że to wcale nie jest tak źle No bo to najcenniejsze tereny one nie są teraz zagrożone że to zagrożenie nadal jest czy nie przepraszam o takie rzeczy naprawdę to pracowników Wyszyńskiego Parku Narodowego ale w tle widzicie pali się Dębowa Góra i wchodzi na Grzędy tak to cały trójkąt już już sporo to była bzdura rzeźni zagrożony oczywiście wszystko jest w tej chwili zagrożone jeżeli się rozmywa wiatrak czujecie No dzieje się to może to się nie to mamy powstrzyma to trasa 65 w tej chwili to jest spokój ale niech dmucha to że to nie ma tak przy takich pożarach nie wiemy czy za miesiąc nie będziemy mieli powtórki szaleństwa Jest ciężko jest bardzo ciężko w tej chwili mamy no to mi brakuje są ludzie nie ma tu nic bo nam się wszystkim pokończyły To jest jedyny sposób walki bo wszyscy mówią wozy bojowe Wjeżdżamy tego bzdura Kto to taki wóz bojowy wjechał 100 metrów z tutaj z drogi i trzeba było go wyciągać tylko i wyłącznie lekki sprzęt quady lekkie wozy na oponach leki po prostu szybki lekki Sprzęt trzeba dowodzić jakieś przyczepki tam traktory jeżdżą i traktory też nie wszędzie wjadą Jakie są drzewa las nie ma szans to trzeba iść tam idzie strażak i gasi A jak jest ogień w lesie to śniadanie jaki styl as i jest w środku trzcinowisko to się nie da opisać co się tam dzieje to jest po prostu mogłem tutaj przy tym żywioł przy tych warunkach Nie ma mocnych to jest po prostu no Wybaczcie ale ktoś to powie że już jest zakończony gdy tam się nie dymi to powiem że no niech się zastanowi strażacy są to ludzi z wiedzą i pasją po 20 godzin w terenie nie ma problemu 10 km 5 km 3 km z buta po trudnym terenie nie ma problemu nikt nie narzeka spotykają się własne buty bo dosłownie były sytuacje gdzie chłopaki nie mieli siły podnieść ulicy jak już dojechaliśmy bo po prostu nie byli w stanie naprawdę są zmęczeni ale ale nie narzekają No nie chronimy przecież boiska szkolnego to jest dzika natura i to jeden z najtrudniejszych w ogóle Ever jeśli chodzi o poruszanie więc oni naprawdę to mają ostrą przed taką przyprawę zapadanie się to jedno ale jest jeszcze coś takiego rzeki idzie są takie turzyce kępowe które po prostu są wysokości taboretu na przykład tak albo do kolan twarde takie słupki z z liśćmi Tak przepraszam że obrazowa mówię bo tak jakby Staram się mówić jak do lajków i przewracają się przez do A spróbuj uciekać przez taki teren to jest tak trudny pędzi ogień tak ty słyszysz jak za przeproszeniem ten bombowiec nadchodzi bo mały ogień trzaska większy będziesz umiał jak szerszeń to tak jakby bombowiec nadchodzi nic aż buczenie takie i ten dźwięk jak się słyszy to to to po prostu aż skóra się Wierzę Po prostu