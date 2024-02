Wiedeń. Potrójne zabójstwo w domu publicznym

Zatrzymany to 27-letni mężczyzna, którego policjanci zdołali namierzyć dzięki śladom krwi. Na ciele mężczyzny były widoczne rany cięte, w związku z czym został on przewieziony do szpitala. Jak jednak zapewnił rzecznik, obrażenia jakie doznał mężczyzna nie zagrażają jego życiu.