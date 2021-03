Więcej światła, czyli po co była nam potrzebna zmiana czasu

Zmiana czasu na letni odbywa się co roku w ostatnią niedzielę marca. W 2021 przestawimy zegarki z czasu zimowego na letni dokładnie 28 marca. Wskazówki zegara przesuniemy do przodu o godzinę - z 2:00 w nocy na 3:00. Po co to w ogóle robimy?