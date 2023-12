Widzowie o wysokich zarobkach w TVP. "Za propagandę się płaci"

Poseł KO Dariusz Joński w ramach kontroli poselskiej zwrócił się do TVP z pytaniem o zarobki dyrektorów Telewizyjnej Agencji Informacyjnej w 2023 roku. Ujawnił, że szefowie TAI zarobili wtedy od kilkuset tysięcy do niemal 1,5 mln złotych. - To jest skandal, to jest oburzające - komentuje jedna z uczestniczek sondy Wirtualnej Polski. Dopytywana za co dostawali takie pieniądze, odpowiedziała: - No właśnie nie wiem. Za taką szczujnię, wprowadzanie w błąd, manipulowanie, konfabulację. - Coś niemożliwego, jak można tyle zarabiać - powiedziała inna osoba. - Dostawali za to, że mówili to co chciał Kaczyński - dodała. - Ja za całe życie nie dostanę emerytury, tyle co oni miesięcznie dostają - oburzyła się jedna z kobiet. - W głowie się nie mieści - dodała. Większość osób oburzyła informacja o zarobkach dyrektorów z TVP. Znaleźli się jednak również obrońcy. - A w TVN ile się zarabia? Nie wiesz, nie sprawdzisz? - odpowiedziała jedna z uczestniczek sondy WP. Towarzysząca jej kobieta nie dowierzała przedstawianym sumom: - Nie zarabiają tyle, nie wierzę. To jest wydumane. - Za propagandę się płaci. Jak trzeba kłamać, to za duże pieniądze, nie za małe - skomentowała kolejna kobieta.

Rozwiń