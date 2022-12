"Widok jak z Gwiezdnych Wojen". Tak wyglądają nocne walki na froncie

Brutalne walki na froncie w Ukrainie trwają także w nocy. W sieci pojawiło się nagranie z nocnych walk w obwodzie ługańskim na wschodnim froncie. Widać na nim, że ciężka artyleria armii Zełenskiego ostrzeliwuje rosyjskie cele, a niebo rozjaśniają flary i rakiety. Internautom te obrazki skojarzyły się z jednym - "widok jak z Gwiezdnych Wojen" - komentowali w sieci. Gdy dochodzi do ostrzału z dział przeciwpancernych, wygląda to jakby żołnierze strzelali "laserami". Tymczasem to broń Ukraińców, która wymierzona o takiej porze w oddziały wroga, dziesiątkuje bezradnych wojowników Putina. Rosjanie w samym środku nocy muszą odeprzeć taki atak, a często są źle przygotowani do tego typu akcji.