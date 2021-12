Wiceszefowa PO o Mejzie. Nie przebierała w słowach

- Jak długo jeszcze Zjednoczona Prawica będzie wspierać Łukasza Mejzę? - pytana była w programie "Tłit" wiceszefowa Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna. - Dokładnie tak długo, jak będzie im to potrzebne. PiS to partia bez żadnej wartości, bez żadnego kręgosłupa moralnego, kompletnie nie kierują się etyką w polityce. Taka polityka jest bardzo zła i bardzo groźna - mówiła. - Mejza zachowywał się jak hiena, żerował na chorych dzieciach i traumatycznie przerażonych rodzicach. Nie można zrobić chyba niczego gorszego. To jest człowiek, któremu nie podaje się ręki. To, że zasiada w ławach poselskich, obraża mnie i obraża każdego uczciwego Polaka - oznajmiła Leszczyna.